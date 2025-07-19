Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 6 Tutuklama

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 22 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 11-17 Temmuz tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 12 bin 208 kişi sorgulanırken, 22 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 22 kişiden 6'sı tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 11 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyetine el koyuldu. Denetimler esnasında sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet boş kovan, 2 adet av tüfeği, 6 adet av fişeği kartuşu, bin 100 lira para, 52 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN