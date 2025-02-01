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Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 33 Kişi Yakalandı

Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 33 Kişi Yakalandı
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Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 33 kişi yakalandı. Yakalananlardan 6'sı tutuklandı. Denetimlerde birçok suç unsuru ele geçirildi.

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 33 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 24-30 Ocak tarihleri arasında ekiplerin yaptığı uygulamalarda 16 bin 888 kişi sorgulanırken, 33 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 33 kişiden 6'sı tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 4 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 11 araç da trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyetine el konuldu. Denetimler esnasında 52 adet fosil, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet dedektör, 4 adet metal altın arama çubuğu ile 3 adet kama ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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