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Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 27 Şahıs Yakalandı

Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 27 Şahıs Yakalandı
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Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalanırken bunlardan 8'i tutuklandı. Uygulamalarda, ruhsatsız av tüfeği ve tarihi eserler de ele geçirildi.

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 27 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 20-26 Aralık tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 10 bin 939 kişi sorgulanırken, 27 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 27 kişiden 8'i tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 10 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 7 araç da trafikten men edildi. Denetimler esnasında 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şasesi numarası kazınmış motosiklet, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet obje ile define arama çubuğu ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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