Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 27 Şahıs Yakalandı

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 27 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 20-26 Aralık tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 10 bin 939 kişi sorgulanırken, 27 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 27 kişiden 8'i tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 10 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 7 araç da trafikten men edildi. Denetimler esnasında 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şasesi numarası kazınmış motosiklet, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet obje ile define arama çubuğu ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN