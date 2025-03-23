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Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 26 Şahıs Yakalandı

Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 26 Şahıs Yakalandı
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Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 26 kişi yakalandı ve 12'si tutuklandı. Uygulamalarda birçok yasadışı malzeme ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 26 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 14 Mart - 20 Mart tarihleri arasında ekiplerin yaptığı uygulamalarda 14 bin 734 kişi sorgulanırken, 26 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 26 kişiden 12'si tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 7 sürücüye ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapılırken 20 araç trafikten men edildi. Denetimler esnasında 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, sentetik ecza hap, 2 milyon 797 bin adet boş makaron, 98 kilogram tütün, 68 bin 500 gram nargile tütünü, 600 gram kaçak çay, 38 karton kaçak sigara, 6 adet tarihi obje, 1 adet Osmanlı dönemine ait hançer, 2 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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