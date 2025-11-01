Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 2 Tutuklama ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklanırken, tarihi eserler ve esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 24-31 Ekim tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 19 bin 2 kişi sorgulanırken, 23'ünün çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 23 kişiden 2'si tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 99 adet sikke, 73 adet tarihi obje, esrar ve 450 metre balıkçı ağı ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN