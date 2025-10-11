Haberler

Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 11 Tutuklama

Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 11 Tutuklama
Karaman'da jandarma, 03-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 58 kişiyi tespit etti ve bunlardan 11'ini tutukladı. Jandarma, güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin süreceğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 03-11 Ekim tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 16 bin 147 kişi sorgulanırken, 58'inin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 58 kişiden 11'i tutuklandı.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
