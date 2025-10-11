Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 11 Tutuklama

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 58 kişiden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 03-11 Ekim tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 16 bin 147 kişi sorgulanırken, 58'inin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 58 kişiden 11'i tutuklandı.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN