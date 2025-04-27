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Karaman'da Jandarma Uygulamaları: 31 Aranan Şahıs Yakalandı

Karaman'da Jandarma Uygulamaları: 31 Aranan Şahıs Yakalandı
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Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 31 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı ve birçok yasadışı madde ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 31 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 18-24 Nisan tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 18 bin 46 kişi sorgulanırken, 31 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 31 kişiden 7'si tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 9 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 37 araç trafikten men edilirken, 22 sürücünün ehliyetine el koyuldu. Denetimler esnasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 78 adet tabanca fişeği, sentetik ecza hap, kubar esrar uyuşturucu içme aparatı, 1 adet dedektör, 1 adet dedektör çantası, 1 adet cep telefonu, muhtelif kazı malzemeleri ve balık avlanma malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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