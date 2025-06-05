Karaman'da Jandarma Trafik Denetimlerini Sıklaştırdı

Karaman'da Jandarma Trafik Denetimlerini Sıklaştırdı
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Karaman İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatili süresince trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini artırdı. Ekipler, çeşitli yollar üzerinde sürücülere hız limitleri ve emniyet kemeri kullanımı konularında uyarılarda bulundu.

Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, bayram tatili süresince muhtemel trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler Karaman-Karapınar, Karaman-Silifke ve Ayrancı-Erdemli yolları ile Ermenek-Anamur ve Ermenek-Taşkent devlet yolu başta olmak üzere, jandarma sorumluluk sahasında yer alan köy yollarında hem trafik bilincinin artırılması hem de trafik düzeninin sağlanmasına yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde sürücülere hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve yorgun araç kullanımı konularında uyarılarda bulunuldu. Yolcu taşıyan araçlar titizlikle kontrol edilirken, sürücülere bayram süresince dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Jandarma Genel Komutanlığının 186'ncı kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu süreçte, vatandaşların Kurban Bayramı da tebrik edilerek, karayollarında meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirme hedefiyle denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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