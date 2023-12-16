Karaman'da Jandarma Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin yürüttüğü denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Dron destekli trafik uygulamasıyla 127 araç denetlendi ve cezai işlem uygulanan 6 araç trafikten men edildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin yürüttüğü denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Denetimler çerçevesinde trafik timlerince Karaman-Karapınar, Karaman-Ereğli ve Ermenek-Mut kara yollarında dron destekli trafik uygulaması yapıldı. 2 saat süren uygulamada 127 araç trafik timleri tarafından durdurularak tek tek denetlendi. Ekiplerin denetimlerinde 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karaman'da huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik trafik denetim ve uygulamalarına kararlı ve kesintisiz bir şekilde bundan sonra da devam edileceği belirtildi. - KARAMAN