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Karaman'da Jandarma Operasyonunda 59 Şahıs Yakalandı

Karaman'da Jandarma Operasyonunda 59 Şahıs Yakalandı
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Karaman'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında 59 kişi yakalandı. Yakalananlardan 6'sı tutuklandı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 59 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 28 Mart -10 Nisan tarihleri arasında Jandarma Dedektifleri (JASAT) başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 44 bin 730 kişi sorgulanırken, 59 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 59 kişiden 6'sı tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 9 sürücüye ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapılırken 58 araç trafikten men edildi. Denetimler esnasında 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet bıçak, sentetik ecza hap ve canlı keklik ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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