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Karaman'da Jandarma Operasyonunda 20 Aranan Kişi Yakalandı

Karaman'da Jandarma Operasyonunda 20 Aranan Kişi Yakalandı
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Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 20 kişi yakalandı. 1 kişi tutuklanırken, denetimlerde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında ekiplerin yaptığı uygulamalarda 11 bin 168 kişi sorgulanırken, 20 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 20 kişiden 1'i tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 4 sürücüye ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 9 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Denetimler esnasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, Osmanlı dönemine ait bir el yazması kitap, 2 adet demir mühür ve kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ile define arama malzemeleri ele geçirildi. Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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