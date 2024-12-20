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Karaman'da Jandarma Operasyonu: uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Karaman'da Jandarma Operasyonu: uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir şahsın evinde 508 adet uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, il merkezinde M.A.B. isimli şahsın elinde bulunan uyuşturucu hapları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Erek isimli narkotik köpeğiyle evde yapılan aramalarda 508 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alına M.A.B., haklarında adli işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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