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Karaman'da İşçi Çikolata Makinesine Elini Kaptırdı

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Karaman'da bir bisküvi fabrikasında çalışan bir işçi, bakımını yaptığı çikolata makinesinin bandına sağ elini kaptırdı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da bir işçi bakımını yaptığı çikolata makinesine elini kaptırdı.

Olay, bir bisküvi fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisküvi fabrikasında makine bakım çalışanı olarak çalıştığı öğrenilen M.A. (42), bakımını yaptığı çikolata makinesinin bandına sağ elini kaptırdı. Eli bilek kısmından ezilerek parçalanan işçinin yardımına ilk olarak diğer çalışanlar koşarken, ihbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçi fabrikaya gelen ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçi daha sonra ambulansla Konya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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