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Karaman'da intihara kalkışan yabancı uyruklu kadın polis tarafından ikna edildi

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Karaman'da oturduğu dairenin penceresine çıkarak intihara kalkışan yabancı uyruklu kadını polis ikna ederek aşağı indirdi. Olay, Üniversite Mahallesi'nde yaşandı. Kadın, polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek pencereden indirildi.

Karaman'da oturduğu dairenin penceresine çıkarak intihara kalkışan yabancı uyruklu kadını polis ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen R.K. (29) isimli kadın oturduğu dairenin penceresine çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, kadının bulunduğu pencerenin altına branda açtı. Olay yerine gelen sağlık ekibi kadının atlama ihtimaline karşı hazır beklerken, polis ekipleri de penceredeki kadını ikna etmek için konuşmaya başladı. R.K., polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek pencereden indirildi. R.K., sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

karaman Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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