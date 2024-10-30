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Karaman'da İntihar Girişimi: Polis Şahsı İkna Etti

Karaman'da İntihar Girişimi: Polis Şahsı İkna Etti
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Karaman'da ailevi sorunları olduğu düşünülen bir şahıs, Larende üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri ve sağlık hizmetleri olay yerine sevk edildi ve 2 saatlik bir uğraş sonucu şahıs ikna edilerek indirildi.

Karaman'da üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna ederek aşağıya indirdi.

Olay, Valide Sultan Mahallesi'nde bulunan Larende üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları bulunduğu ileri sürülen Y.K. isimli şahıs üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipler üst geçidin altında branda açtı. Polis tarafından üst geçitte trafiğe kapatıldı. Polisin 2 saatlik çabası sonucu şahıs ikna edilerek aşağı indirildi. Olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Y.K., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İntihar girişimi nedeniyle trafiğe kapatılan üst geçitse yeniden ulaşıma açıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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