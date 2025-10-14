Haberler

Karaman'da İnşaatta Düşen Yabancı Uyruklu İşçi Yaralandı

Karaman'da İnşaatta Düşen Yabancı Uyruklu İşçi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bir inşaat işçisi, çalıştığı 2'nci katından zemine düştü. Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi, yaralı işçi hastaneye kaldırdı.

Karaman'da çalıştığı inşaatın 2'nci katından zemine düşen yabancı uyruklu işçi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden 3 katlı bina inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen E.E. isimli işçi, inşaatta çalıştığı esnada bir anda dengesini kaybederek 2'nci kattan zemine düştü. E.E.'nin düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Ülkeyi sarsan facia! Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi: 14 ölü

Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.