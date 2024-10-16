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Karaman'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı

Karaman'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı
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Karaman'da çalıştığı inşaattan düşen 52 yaşındaki işçi Ali U., yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesine bağlı Morfoloji binası inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Ali U. (52), biranda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine kafasının üzerine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, işçinin düşerek yaralandığı inşaat alanında incelemelerde bulunurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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