Karaman'da İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Karaman'da İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da inşaatta düşerek ağır yaralanan 56 yaşındaki kalıp ustası Muhammet Daşlı, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da inşaattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası 8 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 8 gün önce Başakşehir Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp ustası olan Muhammet Daşlı (56) çalıştığı esnada biranda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan kalıp ustası sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Muhammed Daşlı, 8 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esila Ayık hakkında tahliye kararı

İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Esila Ayık kararı
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.