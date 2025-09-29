Karaman'da İnşaat Alanında Yerde Yatan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler

Karaman'da bir apartman inşaat alanında yerde yatan 75 yaşındaki Kerime Saraç, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın kesin nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Karaman'da bir apartman inşaat alanı içerisinde yerde yatar vaziyette bulunan 75 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Osmangazi Mahallesi 1060. Sokak üzerinde bulunan bir apartman inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın yakınından geçmekte olan bir vatandaş, 4 katlı binanın temel duvarının yanındaki molozların arasında yerde yatan bir kadın olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından adrese hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede kimliği belirlenemeyen yaşlı kadının, polisin yaptığı çalışmalar sonucunda Kerime Saraç (75) olduğu tespit edildi. Olayın yaşandığı adrese gelen olay yeri inceleme ekibi de yaşlı kadının bulunduğu yerde inceleme yaptı. İnşaatın arka sokağında oğlunun evinde kaldığı öğrenilen Saraç'ın, olay öncesi yürüyüş için evinden dışarıya çıktığı öğrenildi. Yaşlı kadının kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
