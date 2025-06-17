Karaman'da İnşaat Alanında Yangın Çıktı, Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Karaman'da İnşaat Alanında Yangın Çıktı, Büyümeden Kontrol Altına Alındı
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Karaman'da inşaat alanındaki atıkların tutuşması sonucu çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir zarar oluşmadı.

Karaman'da inşaat alanındaki atıkların tutuşması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi 1247. Sokak üzerinde bulunan inşaat alanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanındaki atık malzemelerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, bir vatandaşta hortumla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi, vatandaş tarafından söndürülen yangının bulunduğu alanda soğutma çalışması yaptı.

Çıkan yangında herhangi bir zarar yaşanmadı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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