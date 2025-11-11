Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Elmaşehir Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 42 AE 574 plakalı Volkswagen marka otomobil ile C.Ö. yönetimindeki 42 AG 537 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden biri refüje çıktı. Kazada Volkswagen otomobilin sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN