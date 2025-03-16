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Karaman'da İftar Saatinde Molotoflu Saldırı

Karaman'da İftar Saatinde Molotoflu Saldırı
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Karaman'da bir ev, iftar saatinde kimliği belirsiz kişiler tarafından molotofla saldırıya uğradı. Yangın çıkarken, evde hasar oluştu. Saldırganlar olay yerinden kaçtı, polis soruşturma başlattı.

Karaman'da iftar saatinde müstakil bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası evde yangın çıkarken, bahçede bulunan otomobil de hasar gördü.

Olay, iftar saatinde Bahçelievler Mahallesi 1127. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bisikletle gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler pencere camlarını kırdıkları eve molotoflu saldırı düzenledi. Molotoflu saldırıda evde yangın çıkarken, bahçede park halinde olan otomobilde hasar gördü. Komşuların durumu fark etmesi üzerine saldırganlar geldikleri bisikletle olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Saldırı sırasında ev sahibi Turgut Özkal'ın ise ailesiyle birlikte iftar için kızının evinde olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi molotoflu saldırı düzenlenen evde inceleme yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

"Bisiklete binip kaçtılar"

Sesler üzerine dışarıya çıktığını anlatan Süleyman Uysal, "Saldırganları tanımıyorum, yüzü kapalıydı. Ben onlara taş attım, onlar da bana attı ve bisiklete binip hızla kaçtılar" dedi.

"Tüm odalara molotof atmışlar, bu üçüncü kez başımıza geldi"

Üçüncü kez başlarına böyle bir olay geldiğini söyleyen ev sahibi Turgut Özkal, "İftar yemeğine misafirliğe gitmiştik. Bir telefon geldi yemeğimizi de yiyemedik. Hemen eve geldik baktık evi yakmışlar. Bir an önce bunu yapanların yakalanmasını istiyorum. Gerekirse Adalet Bakanlığı'na çıkacağım. Bu üçüncü kez başımıza geldi. Dün yeğenimin evini yaktılar, 3 ay önce de kardeşimin evini yaktılar. Tüm odalara molotof atmışlar, sadece yatak odasındaki yanmış ve diğerleri sönmüş. Çıkan yangında yatak odası tamamen yanmış. Tüm evin camlarını panjurlarını kırarak içeri molotof atmışlar" diye konuştu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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