Karaman'da Huzur ve Güven İçin Denetimler Artıyor

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Ramazan Bayramı ve havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki hareketliliğin artması, denetimlerin yoğunluğunu da beraberinde getirdi. Polis ekipleri özellikle şüpheli kişi ve araçlar üzerinde gerçekleştirdiği uygulamalarda Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yaparak, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehirde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - KARAMAN