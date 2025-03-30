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Karaman'da Huzur ve Güven İçin Denetimler Artıyor

Karaman'da Huzur ve Güven İçin Denetimler Artıyor
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Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Şüpheli kişi ve araçların sorgulandığı uygulamalar devam ediyor.

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Ramazan Bayramı ve havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki hareketliliğin artması, denetimlerin yoğunluğunu da beraberinde getirdi. Polis ekipleri özellikle şüpheli kişi ve araçlar üzerinde gerçekleştirdiği uygulamalarda Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yaparak, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehirde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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