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Karaman'da Husumet Kavgasında Tüfekle Yaralanma

Karaman'da Husumet Kavgasında Tüfekle Yaralanma
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Karaman'da bir kişi, husumetlisini evine çağırarak çıkan kavgada av tüfeğiyle ağır yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da bir kişi, evine çağırdığı husumetlisini çıkan kavgada tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, S.Y. (27), Ş.D.'yi (46) evine çağırdı. Eve gelen Ş.D. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., av tüfeğiyle Ş.D.'yi sol bacağından vurdu. Ş.D. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Ş.D., olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ş.D., yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Şüpheli S.Y. ile eşi H.Y. ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralanan Ş.D.'nin Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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