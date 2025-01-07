Karaman'da Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında

Karaman'da girdiği iş yerinden sigara, yumurta, peynir ve güvenlik kameralarını çalan hırsız tutuklanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, 1 Ocak Çarşamba gecesi Koçakdede Mahallesi'nde manav ve bakkal olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı iş yerinin önüne gelen H.B. (46), önce sokakta gezerek kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra manav bölümünün naylon çadırını keserek içeriye giren hırsız, dükkanın kapı camını keserle kırdı. Cam kırıklarının yüzünü kesmemesi için montunu çıkararak kafasına geçiren hırsız, dükkandan 800 paket sigara, 10 viyol yumurta ile 40 kilo peyniri çaldı. H.B., girdiği iş yerinden çıkarken, kendisini görüntüleyen 5 adet kamerayı da yerinden sökerek aldı. Yaşanan hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Sabah iş yerini açmaya gelen dükkan sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı mahalledeki tüm kamera kayıtlarını toplayarak izlemeye alan ekipler kısa sürede şahsın kimliğini tespit etti. Hırsızlık zanlısı ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. H.B'nin çaldığı malzemeler ise sakladığı metruk evde bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kısmı bulunan malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.

Öte yandan, hırsızlık zanlısı H.B'nin 4 ayrı suçtan kaydının olduğu da öğrenildi. - KARAMAN