Karaman'da Hatalı Park Eden 13 Araç Sürücüsüne Cezalar Verildi

Karaman'da hastane bahçesinde araçlarını kaldırıma park eden 13 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 970 lira para cezası kesildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bahçesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hatalı park yapan araç sürücülerine para cezası kesti. Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde hatalı park yapan 13 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 970 lira para cezası kesildi. Şehrin huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN