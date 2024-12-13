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Karaman'da Hatalı Park Eden 13 Araç Sürücüsüne Cezalar Verildi

Karaman'da Hatalı Park Eden 13 Araç Sürücüsüne Cezalar Verildi
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Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hatalı park eden 13 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 970 lira para cezası kesildi. Trafik ekipleri, şehrin huzur ve güven ortamını korumak amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Karaman'da hastane bahçesinde araçlarını kaldırıma park eden 13 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 970 lira para cezası kesildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bahçesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hatalı park yapan araç sürücülerine para cezası kesti. Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde hatalı park yapan 13 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 970 lira para cezası kesildi. Şehrin huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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