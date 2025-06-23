Karaman'da Hastane Otoparkında Otomobilden Duman Yükseldi

Karaman'da hastane otoparkında bulunan bir otomobilden yükselen dumanlar ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Üniversite Mahallesi'nde bulunan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastane otoparkında park halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi aracın motor bölümünde yaptığı kontrollerde aracın radyatör hortumunun patladığını ve yoğun dumanın bu yüzden çıktığını tespit etti.

Durum araç sahibine bildirilirken, ekipler olay yerinden ayrıldı. - KARAMAN