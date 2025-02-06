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Karaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Karaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı
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Karaman Çeltek Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta, 68 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Karaman'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki M.T.'nin kullandığı 70 EN 717 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü devrilen aracın içinde mahsur kalırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araç içerisinden çıkarılan sürücüsü daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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