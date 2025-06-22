Karaman'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: Sürücü Yaralı

Karaman'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: Sürücü Yaralı
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Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. (24) idaresindeki 34 GRT 984 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce orta refüjdeki mantar dubaya çarptı, ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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