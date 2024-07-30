Karaman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siyahser Mahallesi 899. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.N. idaresindeki 70 ABB 007 plakalı Fiat marka otomobil ile F.M.T. yönetimindeki 38 AIJ 900 plakalı Opel marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 70 ABB 007 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN