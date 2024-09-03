Üye Girişi
Haberler

Karaman'da Hafif Ticari Araç ile Motosikletin Karıştığı Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan olmazken, mahalle sakinleri önlem alınmasını talep etti.

Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, mahalle sakinleri kazanın olduğu sokağa önlem alınmasını istedi.

Kaza, Yenimahalle Mahallesi 383. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 70 HA 099 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile A.E. yönetimindeki 70 ABL 638 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü kadın kazadan yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"Bir insan ölünce mi önlem alınacak"

Sokak üzerinde düğün salonu işleten esnaf Mustafa Kemal Kuş, "Burada sürekli kaza oluyor. Ben bunu raporlarla gösterebilirim. Geçmişte otobüs, kamyon düğün salonuma girdi. Buradaki insanların çocuklarının hayatları tehlikede. Lütfen burada bir önlem alınsın. Sürekli yetkililere bildiriyoruz ama oraya olmaz diyorlar. Burada sürekli kaza oluyor, lütfen burası için bir çare bulun. Bir insan ölünce mi önlem alınacak? Burada bir fırıncı var fırıncının ayağı sakat kaldı" diyerek yetkililerin önlem almasını istedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Motosiklet karaman 3-sayfa Güncel

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

 Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı
Dilruba hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 4.5 yıl hapis cezası istendi

Dilruba hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4.5 yıl hapis cezası istendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? 3 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title