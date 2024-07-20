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Karaman'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletten 2 kişi yaralandı

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Karaman'da bir kavşakta meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklendi ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenirken, 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 70 ABZ 661 plakalı hafif ticari araç ile M.A.S. (16) yönetimindeki 33 UZ 703 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklenirken, sürücüsü ile arakasında bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Motosikleti görmedim"

Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü M.A. gazetecinin kaza nasıl oldu sorusuna, "Yukarıdan geliyordum, motosikleti görmedim" şeklinde yanıt verdi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Karaman Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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