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Karaman'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

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Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın çam ağaçlarına çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın çam ağaçlarına çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. AFAD ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Karaman-Mersin kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saffet B. yönetimindeki 07 AFM 076 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inip yol kenarındaki çam ağaçlarına çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Eren Y., Elif Y., Hatice B. ve Hanife B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılıp ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Camı kırarak yaralılara yardım ettik"

Kazayı gören ve yardıma koşan Emrullah Lale, "Yoldan geçerken çamların arasında bir araba gördük. Arkadaşıma gel bir bakalım dedim ve içinde insanları gördük. Hemen camı kırarak yaralılara yardım ettik" dedi.

"Zor bela aracı gördük"

Kazayı gören ve yardıma koşan tır sürücüsü Selçuk Narlı, "Ağaçların arasında zor bela aracı gördük. Camı kırdık baktık içinde 5 kişi var. Teker teker çıkarmaya çalıştık. O sırada ambulans ve AFAD ekipleri yetişti" diye konuştu.

Kazada yaralananların Mersin'den Konya'ya gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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