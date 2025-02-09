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Karaman'da Gizli Buzlanma Kazaya Neden Oldu

Karaman'da Gizli Buzlanma Kazaya Neden Oldu
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Karaman'da gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Karaman'da gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Kırbağı Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 70 ET 311 plakalı Volkswagen marka otomobil gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 06 DLL 895 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmamın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralı sürücü tedbir amaçlı olarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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