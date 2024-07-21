Üye Girişi
Haberler

Karaman'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sebebi araştırılıyor.

Karaman'da boş alandaki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, geri dönüşüm merkezine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinin bahçesinde bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedende tutuşarak yanmaya başladı. Atık malzemelerin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın geri dönüşüm tesisine sıçramadan 7 itfaiye aracının müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının sebebi araştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Karaman İtfaiye Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title