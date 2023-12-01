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Karaman'da Galeriye Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi Yaralandı

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Karaman'da aynı galeriye son 10 günde 3. kez düzenlenen silahlı saldırıda, iş yeri sahibi İsa S. sırtından yaralandı. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

KARAMAN'da, son 10 günde aynı galeriye 3'üncü kez düzenlenen silahlı saldırıda, iş yeri sahibi İsa S. sırtından yaralandı. İsa S. hastaneye kaldırıldı, şüpheli H.A.K.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yeni Mahalle Mara yolundaki oto galeride meydana geldi. Otomobiliyle galerinin önüne gelen H.A.K.Ç., aracının içinden tüfekle iş yerine ateş açtı, galerici İsa S. sırtından yaralandı. H.A.K.Ç., geldiği otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsa S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İsa S.'nin amcası olduğunu, galeriye giderken silah seslerini duyduğunu belirten Ali S., "Karşıdan geliyordum, silahla ateş edilmeye başlandı. Koşarak geldim. Saldırgan kaçtı ama daha sonra polisler buradayken İsa'yı aradı ve 'Seninle görüşeceğiz' dedi. Bunu buradaki herkes dinledi" dedi.

Bu arada, aynı iş yeri 22 Kasım'da silahla ateş açılıp kurşunlandı. Bir gün sonra da otomobille gelen Yusuf  Balasar ve Mehmet G., araç içinden aynı iş yerine ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen markette kurye olarak çalışan Emre Ö., kolundan yaralandı. Gözaltına alınan saldırganlardan Yusuf Balasar, tutuklandı, Mehmet G. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaman Olaylar Güvenlik Suç 3. Sayfa Haberler

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