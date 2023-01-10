Karaman'da freni patlayan işçi midibüsü şarampole sürüklendi: 7 yaralı 3. Sayfa Haberleri Karaman'da freni patlayan işçi midibüsü şarampole sürüklendi: 7 yaralı Karaman'da freni patlayan işçi midibüsünün kontrolden çıkarak şarampole sürüklenmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Karaman'da freni patlayan işçi midibüsü şarampole sürüklendi: 7 yaralı KARAMAN - Karaman'da freni patlayan işçi midibüsünün kontrolden çıkarak şarampole sürüklenmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Urgan Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni çevre yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bilal İ., yönetimindeki 70 AG 683 plakalı işçi midibüsü yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması üzerine kontrolden çıkıp kaldırımı aşarak şarampole sürüklendi. Kazada midibüste bulunan 25 işçiden 7'si yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karaman 3. Sayfa Haberler

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