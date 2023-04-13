Karaman'da fırına ait depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karaman'da bir fırına ait depoda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürülürken, yangın maddi hasara yol açtı.

Karaman'da bir fırına ait depoda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürülürken, yangın maddi hasara yol açtı.

Yangın, sabah saat 10.30 sıralarında Fenari Mahallesi Yunus Erme Caddesi üzerinde bulunan bir etli ekmek fırınına ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depodan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye yanan depoya müdahale etti. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN