Karaman'da Firari Hükümlü Yakalandı

Karaman'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kaldığı cezaevinden firar eden hükümlü, jandarma tarafından durdurulan araçta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur Güven" faaliyetleri çerçevesinde planlı yol kontrol devriyesi sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta üzerinde kimliği olmayan bir şahsın Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması üzerinden fotoğrafı ile yapılan kimlik tespitinde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığı tespit edildi. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Karaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlenen şahıs, adli işlemlerinin ardından Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARAMAN