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Karaman'da FETÖ Operasyonu: 3 Tutuklama

Karaman'da FETÖ Operasyonu: 3 Tutuklama
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Karaman'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda örgütsel faaliyetlerde bulunan kişilere dair deliller toplandı ve aramalarda para, belgeler ile dijital materyal ele geçirildi.

Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 2022'de başlatılan soruşturma kapsamında, yurt dışındaki üst düzey örgüt mensuplarıyla iletişim halinde olan ve örgüte ait paralarla örgüt mensuplarına maddi destek verdikleri belirlenen 6 kişiyi takibe aldı. Yeterli deliller toplandıktan sonra ekipler tarafından şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda H.K., H.P., A.T., Y.D. C.A. Karaman'daki evlerinde, C.G'yi ise yurt dışına kaçarken sınırda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyette kullanıldığı tespit edilen bir miktar para, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., H.P. ve C.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.T., Y.D. ve C.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon düzenlenen FETÖ mensuplarının 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yakalanarak tutuklandıkları ve tahliye olduktan sonra örgütle iletişim halinde olmaya devam ettikleri öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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