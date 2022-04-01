Karaman'da evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı - Haberler

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Karaman'da evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karaman'da evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Karaman'da 3 katlı bir evin zemin katında çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğu, komşuları ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da 3 katlı bir evin zemin katında çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğu, komşuları ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangında yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Sakabaşı Mahallesi 881. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zeminde katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Feride Ü. 2 çocuğuyla birlikte evde bulunduğu sırada oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğu, çığlıkları duyan komşuları ve çevredeki vatandaşlar tarafından pencerenin demir korkuluğu yerinden sökülerek kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında yaralanan 2 çocuk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Hastanede tedavi altına alınan 6 aylık bebeğin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman'da evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Karaman'da evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Karaman'da evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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