Karaman'da ev yangını korkuttu

Karaman'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Siyahser Mahallesi 897 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin ikinci katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma başlatıldı. - KARAMAN