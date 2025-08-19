Karaman'da Ev Yangını: Bahçedeki Tahtalar Alev Aldı

Karaman'da bir müstakil evin bahçesindeki tahtaların tutuşması sonucu meydana gelen yangın, evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Yangın, öğle saatlerinde Sümer Mahallesi Kılbasan yolunda bulunan müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki tahtaların tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çatının diğer kısmına sıçramadan söndürüldü. Küçük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılırken, soğutma çalışmalarının ardından ekipler adresten ayrıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
