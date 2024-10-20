Karaman'da Elektrikli Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da elektrikli motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi 1061. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 70 ABD 356 plakalı elektrikli motosiklet ile çöplerden atık malzeme toplayan yabancı uyruklu A.D.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.Ç. idaresindeki elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan M.T. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan M.T. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN