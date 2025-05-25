Karaman'da Elektrikli Bisikletten Düşen Yabancı Uyruklu Kadın Yaralandı

Karaman'da Elektrikli Bisikletten Düşen Yabancı Uyruklu Kadın Yaralandı
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Karaman'da elektrikli bisiklet kazası meydana geldi. Yabancı uyruklu kadın bisikletten düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da elektrikli bisikletten düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kadının kullandığı elektrikli bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen elektrikli bisikletten düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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