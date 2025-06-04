Karaman'da Elektrikli Bisikletle Kepçe Çarpıştı: Bir Kız Çocuğu Yaralandı

Karaman'da kepçeyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü kız çocuğu yaralandı.

Kaza, Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.Ö. isimli kız çocuğunun kullandığı elektrikli bisiklet, S.E. idaresindeki kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen kız çocuğu yaralanırken, arkadaşı başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN