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Karaman'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Karaman'da yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı elektrikli bisiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Karaman'da yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yunus Mahallesi Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.B.'nin kullandığı elektrikli bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin yaptığı incelemenin ardında elektrikli bisiklet çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman 3.Sayfa Güncel Haberler

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