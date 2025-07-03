Karaman'da Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Ölümden Döndü

Karaman'da Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Ölümden Döndü
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Karaman'da inşaatta elektrik hattı çekerken akıma kapılan 52 yaşındaki M.A., diğer işçilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Sivil polis ekibi ambulans çağırdı, M.A. hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Karaman'da elektrik akımına kapılan şahıs ölümden döndü.

Olay, öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A. (52), isimli şahıs yapımına başlanılan inşaata elektrik hattı çekme için trafoda kontrol yaptığı esnada bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden diğer işçiler tahta fırça ile M.A.'yı akımdan kurtardı. O esnada oradan geçmekte olan sivil polis ekibi de telsizle anons ederek olay yerine ambulans istedi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M.A., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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