Karaman'da durdurulan tırda kaçak sigara ve mazot ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Karaman'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda 100 paket kaçak sigara ile 460 litre mazot ele geçirildi. Karaman'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda 100 paket kaçak sigara ile 460 litre mazot ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaman-Ereğli karayolu üzerinde Ş.K. (30) idaresindeki tırı şüphe üzerine durdurdu. Tırda hassas burunlu köpekle arama yapan ekipler 100 paket kaçak sigara ile 460 litre kaçak mazot ele geçirdi. Sürücüye 872 lira trafik idari para cezası uygulanırken, hakkında da yasal işlem başlatıldı. - KARAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Karaman 3. Sayfa Haberler

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