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Karaman'da Duman Vakası: Apartman Sakinleri İtfaiye Yardımıyla Kurtuldu

Karaman'da Duman Vakası: Apartman Sakinleri İtfaiye Yardımıyla Kurtuldu
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Karaman'da bir apartman dairesini aniden basan yoğun duman, aile üyelerinin balkona çıkarak yardım istemesine neden oldu. İtfaiye ekipleri, dumana rağmen yangının kaynağını bulamadı. Olayın şoku yaşayan apartman sakinleri sokağa döküldü.

Karaman'da evlerini duman basan aile balkona çıkarak yardım isterken, apartman sakinleri de sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede dumanın nereden geldiği ise bir türlü bulunamadı.

Olay, akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi Abdülkerim Kılıç Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oturdukları daireyi bir anda basan duman sonucu etkilenen aile balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen aile bireyleri ambulansa alınarak tedavileri yapılırken, itfaiye ekibi de dumanın kaynağını araştırmaya başladı. Bu sırada apartman sakinleri de dışarıya çıktı. İtfaiye ekibinin araştırmaları neticesinde apartmanda herhangi bir yangın olmadığı tespit edildi. Dairesini duman basan Ramazan Şahin (53), "Bir anda aşağıdan duman gelmeye başladı. Yavaş yavaş gelen duman evi sardı. Gelen duman genzi tıkıyordu ve kusma derecesine getirdi. Hemen balkona kaçtık ve itfaiyeye haber verdik. Balkonda itfaiyeyi bekledik. İtfaiye gelince duman nasıl olduysa bir anda kesildi. Dumanın kaynağı belli değil. Az daha dumanın içerisinde kalsak kesinlikle zehirlenirdik. Uyuyor olsaydık kesin giderdik. Dumanı yukarı çıkanlar da gördü, onlar da öksürmeye başladı. Torunlarla birlikte evde 5-6 kişi vardık" dedi.

Bir süre apartman önünde bekleyen ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ayrıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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